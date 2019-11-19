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Двое погибли. Пензенцы рассказали подробности ДТП на Севере

19 ноября в 10:48 1984 просмотра
группе соцсети «ВКонтакте» о пострадавших в жуткой аварии на улице Аустрина.

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Пензенцы рассказали в группе соцсети «ВКонтакте» о пострадавших в жуткой аварии на улице Аустрина.

«Два человека скончались. Как говорят, они успели вылезти, но машина их придавила», — написал подписчик Виталий.

Напомним, ДТП произошло примерно в 10 часов утра 19 ноября возле дома № 40. На дороге разрушился асфальт, и автомобиль оказался под землей. Очевидцы в комментариях сообщали, что в гигантской выбоине был кипяток, так как там находятся инженерные сети. В настоящее время сотрудники МЧС достают машину и погибших. Также на месте работают медики.

Официальных комментариев в пресс-службе МЧС не пока не дали.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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