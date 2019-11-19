Пьяная пензячка разбила мужчине лицо бутылкой

Около двух часов ночи в пензенском баре сработала кнопка тревожной сигнализации. На нее отреагировал экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии. К прибывшим правоохранителям обратился администратор, который сообщил о конфликте между двумя посетителями — мужчиной и девушкой. Последняя, будучи пьяной, схватила бутылку и ударила оппонента по лицу, а затем скрылась.

Правоохранители вызвали пострадавшему скорую медицинскую помощь, зафиксировали приметы 24-летней подозреваемой и отправились на ее поиски. Девушку задержали недалеко от бара.

«Для дальнейшего разбирательства ее доставили в отдел полиции. Мужчина был госпитализирован в одну из больниц города, медики диагностировали резаную рану левой щеки», — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.