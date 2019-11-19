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В Пензе стали известны итоги голосования за объекты для благоустройства

19 ноября в 11:21 212 просмотров
итоги голосования за объекты для благоустройства. Территория, набравшая наиболее количество отзывов, получит финансирование по проекту формирования комфортной городской среды в следующем году.

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Мэр Пензы Андрей Лузгин 19 ноября перед сессией ЗакСобра сообщил итоги голосования за объекты для благоустройства. Территория, набравшая наиболее количество отзывов, получит финансирование по проекту формирования комфортной городской среды в следующем году.

Как сообщил Андрей Лузгин, свое мнение высказали 46 тысяч горожан.

«Большинством голосов была выбрана Фонтанная площадь. За нее проголосовало больше 30 тысяч пензенцев. Вы знаете о том, что мы уже приступили к ее реконструкции, на деньги благотворителей и спонсоров началось переустройство самой чаши. Второй этап, который будет проходить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом Владимиром Путиным, мы начнем реализовывать уже в ноябре. Общая площадь — почти полтора гектара, и мы планируем завершить реконструкцию в августе 2020 года, надеемся, что 1 сентября мы сможем торжественно открыть Фонтанную площадь в ее новом облике, который понравится всем горожанам.

Эскизы были представлены в СМИ. Благоустройство затронет всю территорию между улицей Кирова, Максима Горького, Московской. Мы благоустроим и подпорные стенки, произведем озеленение. Не затронутой останется только часть, где находятся «Кукушка» и «Высшая лига», но мы будем надеяться, что позволим себе это отремонтировать в следующем году», — рассказал Андрей Лузгин.

Он добавил, что, кроме фонтана, большое количество голосов было отдано за благоустройство сквера рядом с дворцом единоборств «Воейков», на третьем месте находится территория вокруг арбековских прудов.

«В части третьей территории у нас есть видение, что мы будем благоустраивать ее в рамках работы с застройщиками», — пояснил глава администрации.

Андрей Лузгин добавил, что, кроме общественных пространств, в 2020 году продолжится программа благоустройства дворов.

«С понедельника стартовал отбор дворовых территорий. В этом году мы планируем отобрать чуть меньше дворов, при этом потратив на благоустройство каждого двора большее количество денег. В прошлом году, к сожалению, сумма, выделяемая на дворы, была не очень большая — чуть меньше трех млн рублей, это не позволяло делать комплексное благоустройство больших дворовых территорий. В этом году мы немного переформатируем свою работу и посмотрим, как это будет идти. Предстоит благоустроить восемь дворов — по два в каждом районе», — заключил мэр.


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