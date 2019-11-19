В Пензе стали известны итоги голосования за объекты для благоустройства

Мэр Пензы Андрей Лузгин 19 ноября перед сессией ЗакСобра сообщил итоги голосования за объекты для благоустройства. Территория, набравшая наиболее количество отзывов, получит финансирование по проекту формирования комфортной городской среды в следующем году.

Как сообщил Андрей Лузгин, свое мнение высказали 46 тысяч горожан.

«Большинством голосов была выбрана Фонтанная площадь. За нее проголосовало больше 30 тысяч пензенцев. Вы знаете о том, что мы уже приступили к ее реконструкции, на деньги благотворителей и спонсоров началось переустройство самой чаши. Второй этап, который будет проходить в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом Владимиром Путиным, мы начнем реализовывать уже в ноябре. Общая площадь — почти полтора гектара, и мы планируем завершить реконструкцию в августе 2020 года, надеемся, что 1 сентября мы сможем торжественно открыть Фонтанную площадь в ее новом облике, который понравится всем горожанам.

Эскизы были представлены в СМИ. Благоустройство затронет всю территорию между улицей Кирова, Максима Горького, Московской. Мы благоустроим и подпорные стенки, произведем озеленение. Не затронутой останется только часть, где находятся «Кукушка» и «Высшая лига», но мы будем надеяться, что позволим себе это отремонтировать в следующем году», — рассказал Андрей Лузгин.

Он добавил, что, кроме фонтана, большое количество голосов было отдано за благоустройство сквера рядом с дворцом единоборств «Воейков», на третьем месте находится территория вокруг арбековских прудов.

«В части третьей территории у нас есть видение, что мы будем благоустраивать ее в рамках работы с застройщиками», — пояснил глава администрации.

Андрей Лузгин добавил, что, кроме общественных пространств, в 2020 году продолжится программа благоустройства дворов.

«С понедельника стартовал отбор дворовых территорий. В этом году мы планируем отобрать чуть меньше дворов, при этом потратив на благоустройство каждого двора большее количество денег. В прошлом году, к сожалению, сумма, выделяемая на дворы, была не очень большая — чуть меньше трех млн рублей, это не позволяло делать комплексное благоустройство больших дворовых территорий. В этом году мы немного переформатируем свою работу и посмотрим, как это будет идти. Предстоит благоустроить восемь дворов — по два в каждом районе», — заключил мэр.