«Ростелеком» подключил Wi-Fi в шести тысячах отделений «Сбербанка»

Один из крупнейших провайдеров цифровых услуг и решений в стране «Ростелеком» обеспечил беспроводной локальной вычислительной сетью по технологии Wi-Fi 6 300 отделений ПАО «Сбербанк». Такое право компании предоставили в апреле после победы в открытом конкурсе.

Выполнение контракта с НДС обошлось в 759 млн рублей. Теперь в отделениях «Сбербанка» по всей России действует защищенная беспроводная сеть Wi-Fi с поддержкой авторизации пользователей, как того требует законодательство. Интернетом могут для разных целей пользоваться и клиенты, и сотрудники.

«Сбербанк» предъявил высокие требования к технологическому уровню услуги и качеству ее предоставления. Благодаря развитой телекоммуникационной инфраструктуре, крупнейшей федеральной платформе Wi-Fi и сервисной экспертизе «Ростелеком» имеет возможность предлагать масштабные и уникальные решения для своих корпоративных заказчиков в любой точке страны. Этот проект продолжает многолетнее сотрудничество «Ростелекома» со «Сбербанком» и станет очередным шагом в развитии IT-инфраструктуры для внедрения и поддержки новых бизнес-инициатив «Сбербанка», — заявил вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков.