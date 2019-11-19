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В Пензенской области вырастет стоимость аренды госимущества

19 ноября в 11:34 172 просмотра
, предложенный начальником Департамента госимущества Пензенской области Андреем Кудиновым, поддержали депутаты ЗакСобрания в ходе сессии 19 ноября.

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В Пензенской области увеличена ставка арендной платы за пользование госимуществом. Законопроект, предложенный начальником Департамента госимущества Пензенской области Андреем Кудиновым, поддержали депутаты ЗакСобрания в ходе сессии 19 ноября.

Начальник департамента пояснил, что ставки повысят «в целях повышения эффективности использования имущества Пензенской области и увеличения доходов от его аренды». В 2020 году увеличить арендную плату планируется на коэффициент инфляции — 1,037.

«На 3,7% повысится арендная плата. Размер повышения незначительный, но для учреждений здравоохранения, культуры, спорта это позволит получить дополнительные доходы, что поможет улучшить исполнение функций», — сообщил Андрей Кудинов.

Таким образом, размер аренды за использование госимущества для торговых и офисных целей составит за 1 кв метр от 216 рублей (в районах) до 900 рублей (в Пензе), для производственных, складских и прочих — от 124 рублей (в районах) до 280 рублей (в Пензе).

Предполагается, что в связи с этим доход бюджета региона в следующем году составит 17,6 млн рублей, из них дополнительно — 400 тыс. рублей. Доходы учреждений от аренды имущества при этом, предположительно, увеличатся на 1,7 млн рублей.


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