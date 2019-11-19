Пензенская область поделится опытом реализации нацпроекта БКАД

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принимает участие в «Транспортной неделе», которая стартовала во вторник, 19 ноября, в Москве.

Крупное деловое событие, организуемое Министерством транспорта РФ, проходит тринадцатый год и ежегодно собирает более 15 тысяч участников. Оно состоит из серии общероссийских и международных мероприятий, посвященных транспортной проблематике.

Ключевыми событиями станут форум и выставка «Транспорт России», содержание которых будет определять вектор будущего развития сектора. Запланированы конференции о развитии и работе автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного сообщения.

«Пензенская область обладает масштабной сетью автодорог — более 15 тысяч километров, является крупным железнодорожным узлом, имеет собственный аэропорт, поэтому для нас современные тенденции развития отрасли имеют большое значение. Транспортная неделя дает возможность увидеть и оценить лучшие практики регионов в этой сфере, поделиться своим опытом, в частности, по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги (БКАД)», — отметил Иван Белозерцев.

В пресс-центре областного правительства напомнили о том, что регион два года подряд входил в тройку лучших по выполнению данного нацпроекта.