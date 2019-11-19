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Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Лесном Вьясе

19 ноября в 12:46 306 просмотров
, которое случилось в Лунинском районе.

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В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в Лунинском районе.

Изначально информация об аварии в селе Лесной Вьяс появилась в социальной сети. К посту прикреплены две фотографии, на которых запечатлен автомобиль ВАЗ-2104, слетевший с проезжей части в кювет. Крыша транспортного средства покосилась набок, не осталось ни одного стекла, выбиты правые фары впереди и сзади.

Сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного ГИБДД в 9 часов утра. На 72-м километре дороги «Пенза-Лунино», где проходит граница области, автомобиль ВАЗ-2109 опрокинулся в кювет.

«В результате происшествия мужчина 1964 года рождения от полученных травм скончался на месте. Мужчины 1964 и 1977 годов рождения, а также женщина 1969 года рождения, находившиеся в автомобиле, доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в отделе пропаганды.

Кто именно находился за рулем, не сообщается. По факту случившегося организована проверка.

Фотография: скриншот - https://vk.com/wall-156022223_131715?z=photo-156022223_457272117%2Fwall-156022223_131715, https://vk.com/wall-156022223_131715?z=photo-156022223_457272118%2Fwall-156022223_131715

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