На место трагедии на Севере приехал руководитель пензенского СУ СКР

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Дмитрий Матушкин прибыл на место происшествия в микрорайоне Север, где под землю провалился автомобиль.

Место падения автомобиля в яму, заполненную кипятком, на улице Аустрина также осмотрели его первый заместитель Владимир Архангельский, следователи и криминалисты. Специалисты должны выяснить обстоятельства случившегося. Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.

Напомним, в результате обвала грунта и асфальтового покрытия, за которым последовало падение «Лады Ларгус» в образовавшуюся яму, погибли двое мужчин 53 и 49 лет.

Проверку также инициировала прокуратура Октябрьского района. Трагедию прокомментировали в «Т Плюс», обслуживающей инженерные сети, которые находились под землей в месте обвала.