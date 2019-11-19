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На место трагедии на Севере приехал руководитель пензенского СУ СКР

19 ноября в 13:02 3116 просмотров
, где под землю провалился автомобиль.

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Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области Дмитрий Матушкин прибыл на место происшествия в микрорайоне Север, где под землю провалился автомобиль.

Место падения автомобиля в яму, заполненную кипятком, на улице Аустрина также осмотрели его первый заместитель Владимир Архангельский, следователи и криминалисты. Специалисты должны выяснить обстоятельства случившегося. Уже возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам.

Напомним, в результате обвала грунта и асфальтового покрытия, за которым последовало падение «Лады Ларгус» в образовавшуюся яму, погибли двое мужчин 53 и 49 лет.

Проверку также инициировала прокуратура Октябрьского района. Трагедию прокомментировали в «Т Плюс», обслуживающей инженерные сети, которые находились под землей в месте обвала.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1411111/

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