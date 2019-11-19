Уточнены полномочия пензенских властей по обращению с бездомными животными

В Пензенской области принят проект закона, уточняющий полномочия органов местного самоуправления региона по обращению с бездомными животными. Об этом стало известно 19 ноября на сессии Законодательного Собрания региона.

С законопроектом депутатов ознакомил заместитель начальника управления ветеринарии, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Пензенской области Александр Котин.

Таким образом, в полномочия органов местного самоуправления региона входят:

— отлов бродячих животных, в том числе — их транспортировка и немедленная передача в приюты, прием сведений об их местонахождении;

— содержание бездомных животных в приютах, в том числе — осуществление мероприятий по их осмотру и карантинированию, учету, маркированию, вакцинации, стерилизации;

— умерщвление отловленных животных в соответствии с законодательством и их утилизация;

— размещение и содержание бездомных питомцев в приютах до момента их передачи новым хозяевам или наступления естественной смерти;

— возврат потерявшихся животных их владельцам и поиск новых;

— возврат животных, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места обитания.

Также законопроектом «определяется общий объем субвенций для осуществления переданных полномочий и показатели (критерии) распределения между муниципальными образованиями общего объема таких субвенций».

Александр Котин отметил, что принятие нормативно-правового акта не потребует дополнительных средств из бюджета региона. Проект закона был принят депутатами.