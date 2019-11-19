В областную детскую больницу поступило оборудование за 600 тыс. рублей

Компьютерный стабилоанализатор будет использоваться для реабилитации детей с двигательно-координационными нарушениями, а также для развития функции равновесия. О том, как именно работает аппарат, рассказала заведующая физиотерапевтическим отделением медицинского учреждения Людмила Сретенская.

«Пациент стоит на платформе (самостоятельно или при помощи опоры). Программное обеспечение регистрирует координаты центров давления пациента на платформу, обрабатывает эти сигналы и анализирует состояние пациента. При реабилитации и лечении пациент должен выполнять тесты на равновесие с помощью тестовой программы или игры», — пояснила она.

При этом взаимодействии возникает обратная биологическая связь, и координация больного улучшается. Система даже покажет, каков прогресс ребенка.

Пациенты с травмами коленного, тазобедренного или лучезапястного суставов, которым нужна долгая пассивная разработка, будут проходить роботизированную механотерапию. В больницу поставили два аппарата — один для верхних, другой для нижних конечностей.

Дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, неврологическими хроническими дерматозами и ЛОР-заболеваниями будут лечиться на аппарате для высокочастотной магнитотерапии. Аналогов ему в больнице раньше не было.

«Финансовые средства в размере порядка 600 тысяч рублей на приобретение новых аппаратов для областной детской больницы выделены из федерального и областного бюджетов», — сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Процедуры на данном оборудовании более эффективны, а потому физическая адаптация детей будет легче.