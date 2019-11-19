Людмила Коломыцева займет должность заместителя гендиректора медиахолдинга «Экспресс»

Депутат Пензенской городской Думы, журналист и общественник Людмила Коломыцева займет должность заместителя генерального директора ГАУ ПО «Медиахолдинг «Экспресс». Об этом сообщил руководитель холдинга Виктор Рубцов.

«Она будет курировать все СМИ, входящие в состав медиахолдинга [ИА «Пенза-Пресс», телеканал «Экспресс», радио «Экспресс» и «Эхо Пензы» ]. Также она будет осуществлять взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти в части решения задач в рамках госзаданий и госконтрактов, партнерами холдинга», — рассказал Виктор Рубцов.

Он добавил, что одна из первостепенных задач, которая поставлена перед Людмилой Коломыцевой, — подготовка к запуску вещания телеканала «Экспресс» на ОТР. Времени до старта эфиров на федеральном канале остается мало (оно намечено на конец ноября), поэтому ей придется оперативно разобраться в вопросе.

«Журналистикой я занимаюсь более 20 лет. Это моя стихия. Я рада вернуться к работе в СМИ, к творческой деятельности, готова внести свой вклад в развитие государственного медиахолдинга», — сказала Людмила Викторовна.

Она добавила, что при этом не будет бросать избирателей и продолжит работу депутатом Пензенской городской Думы.

«Я от своих обязанностей не отказываюсь и не думаю, что буду меньше уделять внимания депутатской деятельности. Надеюсь, что удастся совместить эти два поприща», — подчеркнула журналист.

Напомним, Людмила Коломыцева 11 лет была редактором «Бизнес- журнала», затем стала заместителем главного редактора «Новой социальной газеты». Является экспертом ОНФ. Последнее место работы — заместитель главы администрации Октябрьского района Пензы.