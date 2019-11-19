В Пензе стартовал финал всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»

18 ноября в областной филармонии состоялось торжественное открытие финала, на котором присутствовал губернатор Иван Белозерцев. Он отметил, что педагоги могут не только продемонстрировать свои умения, но и обменяться ценным опытом, в том числе при решении насущных проблем данной сферы деятельности.

«Самое ценное для нас — ваши горящие глаза, ваша преданность профессии и безграничная любовь к детям. Вы помогаете воспитанникам обрести смысл жизни, делаете их умнее, добрее и сильнее», — обратился к конкурсантам глава областной исполнительной власти.

Напомним, что на победу претендуют 69 педагогов из 36 регионов страны. Они будут выступать в одной из восьми номинаций: «Естественнонаучной», «Наставничестве в дополнительном образовании», «Профессиональном дебюте», «Социально-педагогической», «Технической», «Туристско-краеведческой», «Физкультурно-спортивной» и «Художественной».

Пензенскую область представляют Дмитрий Запорожец из центра развития творчества детей и юношества Пензы, Павел Немков из центра образования и профессиональной ориентации Заречного и педагог технопарка «Кванториум» Михаил Демин.

Конкурсные испытания пройдут с 19 по 21 ноября на трех площадках: в лицее современных технологий управления № 2, классической гимназии № 1 и школе № 66. Восемь лучших встретятся в итоговом состязании 21 ноября в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова . Имя победителя объявят в этот же день в киноконцертном зале «Пенза», сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Видеозаписью с фрагментом концерта на церемонии открытия в своем Instagram-аккаунте поделился глава ведомства Александр Воронков.

«У нас очень талантливые дети», — отметил он в посте.