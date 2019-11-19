Житель Каменки «одолжил» у знакомых 27 млн рублей и не вернул деньги

С 19 мая 2016-го по 28 июня 2018 года житель Каменки набрал у девяти знакомых 27,3 млн рублей в долг. Мужчина рассказывал о победе организации, в которой он работает, в конкурсе на покупку подержанных авто, металлических труб и задвижек магистрального трубопровода, которые он планирует выкупить и перепродать, чтобы получить доход. Свою платежеспособность он доказывал наличием в собственности нескольких квартир и транспортных средств.

По десяти фактам мошенничества в крупном и особо крупном размере в отношении 44-летнего каменца возбудили уголовное дело. Признавать вину он отказался, заявив, что деньги возвращал и писал расписки, а потерпевшие специально уничтожили доказательства и теперь хотят на нем нажиться.

Мужчина настаивал на решении вопроса в рамках отношений гражданско-правового характера, не касаясь уголовной ответственности. Часть средств он возместил в ходе рассмотрения дела.

Каменский городской суд приговорил злоумышленника к шести годам в колонии общего режима и постановил вернуть потерпевшим 8,2 млн рублей. Один из них не согласился с таким решением, посчитав его слишком мягким, и подал апелляцию. Также он настаивал на возобновлении производства по поданному им гражданскому иску.

«Суд апелляционной инстанции в соответствии с позицией прокурора оставил приговор суда первой инстанции без изменения, а жалобы осужденного, его защитника и потерпевшего — без удовлетворения», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.