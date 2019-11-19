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Продукция «Индилайт» получила «Мясной Оскар» награды конкурса «Гарантия качества»

19 ноября в 15:05 50 просмотров
«Индилайт», принадлежащего одному из крупнейших производителей индейки в России, получила сразу три «золота» и три «серебра» международного конкурса «Гарантия качества» и «Мясной Оскар».

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Продукция под брендом «Индилайт», принадлежащего одному из крупнейших производителей индейки в России, получила сразу три «золота» и три «серебра» международного конкурса «Гарантия качества» и «Мясной Оскар».

Продукцию торговой марки за высокое качество и безопасность наградили дипломами, в частности, отметили голень индейки, шницель «Аппетитный», котлеты «Нежные», фарш «Классический», шарики из индейки. Золотыми медалями удостоены фарш из индейки, котлеты «Сливочные» и филе бедра индейки. «Серебро» получили крылышки индейки «По-охотничьи», азу и филе голени индейки. Кроме того, «Индилайт» получила награды в отдельной номинации конкурса «Мясной Оскар».

Как пояснили организаторы, цель конкурса — заслужить доверие потребителей и выйти на международные рынки. В наблюдательный совет конкурса вошли ведущие специалисты крупнейших отраслевых институтов и национальных союзов. В ходе мероприятия прошли дегустации, также образцы продукции исследовали в лаборатории.

Мероприятие проводилось ведущим федеральным научным центром страны в области пищевой промышленности при поддержке СовФеда. Медали вручили российские сенаторы 14 ноября, во Всемирный День качества.

Фотография: фото предоставлено ГК "Дамате"

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