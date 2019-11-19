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Мэр Пензы выразил соболезнования в связи с трагедией на ул. Аустрина

19 ноября в 15:34 318 просмотров
, который произошел утром во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина.

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Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал несчастный случай, который произошел утром во вторник, 19 ноября, на улице Аустрина.

Напомним, там обвалился асфальт, после чего в образовавшуюся яму с кипятком упал автомобиль «Лада Ларгус». Находившиеся в салоне машины мужчины 49 и 53 лет погибли на месте.

«Выражаю глубочайшие соболезнования их родным и близким. Им будет оказана необходимая помощь», — заявил градоначальник.

Помощь семьям погибшим также окажет Мордовский филиал ПАО «Т Плюс», на магистральном трубопроводе которого произошел прорыв, уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники прокуратуры и следователи. Над ликвидацией аварии работали специалисты МЧС и ГИБДД, также на место выезжала скорая медицинская помощь. Фотографии и видеозаписи, в том числе с моментом падения машины, можно посмотреть здесь.


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