Российским врачам будут доплачивать за раннюю диагностику рака

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о стимулирующих выплатах врачам, которые в ходе диспансеризации и профилактических осмотров выявили онкологические заболевания, пишет телеканал «360» . Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года.

Премии намерены выдавать за выявление онкозаболеваний с 2020 по 2022 годы. Порядок и условия предоставления выплат будут регулироваться правительством. Кабмин также определит размер и порядок выплат.

«Документом предоставляются в 2020—2022 годах межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов ОМС, которые пойдут на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения», — пояснили в пресс-службе Госдумы.