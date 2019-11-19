Российским врачам будут доплачивать за раннюю диагностику рака

Премии намерены выдавать за выявление онкозаболеваний с 2020 по 2022 годы. Порядок и условия предоставления выплат будут регулироваться правительством. Кабмин также определит размер и порядок выплат.
«Документом предоставляются в 2020—2022 годах межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов ОМС, которые пойдут на стимулирующие выплаты медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения», — пояснили в пресс-службе Госдумы.