В Пензе автослесарь принял ГАЗель в ремонт и продал ее

Житель Пензы отогнал ГАЗель на ремонт и лег в больницу. По возвращении в автосервис мужчина узнал, что машина продана.

32-летний житель Пензы, ставший жертвой обманщика, обратился за помощью в отдел полиции № 4 городского УМВД России. Мужчина рассказал, что у него есть автомобиль «ГАЗель». В январе он отогнал фургон на ремонт в автосервис, который находится в Первомайском районе. Эту станцию техобслуживания ему посоветовал знакомый. Веря мнению приятеля на слово, мужчина не стал заключать с ремонтниками договор и оставил машину на территории организации.

Через некоторое время владелец фургона попал в больницу. Выписавшись, он поехал за «ГАЗелью», надеясь забрать транспортное средство в исправном состоянии. Однако выяснилось, что мастер погрузил его на эвакуатор и уехал, так и не вернувшись.

Предполагаемым злоумышленником оказался 34-летний местный житель. Полицейским он пояснил, что продал машину посетителю станции, который поинтересовался, не продается ли случайно «ГАЗель». На чужом фургоне мужчина выручил 30 тысяч рублей. Будь он законным владельцем, получил бы все 100 тысяч — такую стоимость транспортного средства определил специалист судебной автотехнической эспертизы.

Позже фургон нашли на авторазборе в Пензе.

По факту присвоения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.