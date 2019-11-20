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Леонид Левин открыл выставку работ пензенского художника

20 ноября в 08:27 160 просмотров
, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин совместно с директором Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамарой Мельниковой открыл выставку работ пензенского художника Геннадия Салькова, организованную в нижней палате Федерального Парламента.

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Депутат Государственной Думы от региона, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин совместно с директором Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамарой Мельниковой открыл выставку работ пензенского художника Геннадия Салькова, организованную в нижней палате Федерального Парламента.

«Воссоздать атмосферу 19 века, прекрасный природно-парковый комплекс и интерьеры дома, где прошло детство Лермонтова — это огромная работа, которая достойна глубокого уважения», — сказал Леонид Левин

Представляя работы Геннадия Салькова, парламентарий отметил особый авторский стиль пейзажей, выполненных пастелью, на которых запечатлена природа окрестностей села Тарханы, сообщили в общественной приемной депутата.

«Вот уже более 50 лет Геннадий Валентинович посвящает свое творчество красоте мест, где прошло детство и отрочество поэта. Однако лучше всего их увидеть собственными глазами, к примеру — посетив Лермонтовский фестиваль, который проходит ежегодно в первые выходные июля», — подытожил Леонид Левин.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ГД ФС РФ

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