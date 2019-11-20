Леонид Левин открыл выставку работ пензенского художника

«Воссоздать атмосферу 19 века, прекрасный природно-парковый комплекс и интерьеры дома, где прошло детство Лермонтова — это огромная работа, которая достойна глубокого уважения», — сказал Леонид Левин
Представляя работы Геннадия Салькова, парламентарий отметил особый авторский стиль пейзажей, выполненных пастелью, на которых запечатлена природа окрестностей села Тарханы, сообщили в общественной приемной депутата.
«Вот уже более 50 лет Геннадий Валентинович посвящает свое творчество красоте мест, где прошло детство и отрочество поэта. Однако лучше всего их увидеть собственными глазами, к примеру — посетив Лермонтовский фестиваль, который проходит ежегодно в первые выходные июля», — подытожил Леонид Левин.