Леонид Левин открыл выставку работ пензенского художника

Депутат Государственной Думы от региона, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин совместно с директором Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамарой Мельниковой открыл выставку работ пензенского художника Геннадия Салькова, организованную в нижней палате Федерального Парламента.

«Воссоздать атмосферу 19 века, прекрасный природно-парковый комплекс и интерьеры дома, где прошло детство Лермонтова — это огромная работа, которая достойна глубокого уважения», — сказал Леонид Левин

Представляя работы Геннадия Салькова, парламентарий отметил особый авторский стиль пейзажей, выполненных пастелью, на которых запечатлена природа окрестностей села Тарханы, сообщили в общественной приемной депутата.

«Вот уже более 50 лет Геннадий Валентинович посвящает свое творчество красоте мест, где прошло детство и отрочество поэта. Однако лучше всего их увидеть собственными глазами, к примеру — посетив Лермонтовский фестиваль, который проходит ежегодно в первые выходные июля», — подытожил Леонид Левин.