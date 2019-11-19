Пензячки смогут узнать секреты ведения бизнеса у успешных женщин

В Пензе стартовала уникальная образовательная программа «Женский бизнес», в рамках которой 19 ноября прошли семинар «Хочу, могу, делаю» и бизнес-девичник. Спикерами выступают действующие предпринимательницы, которые достигли больших успехов в своем деле.

Более 70 участницам программы, авторами которой являются АО «Деловая среда» и Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области при поддержке регионального Министерства экономики, предстоит обучаться вместе на протяжении месяца. За это время пройдут пять очных лекций и четыре онлайн-вебинара. Женщины-предпринимательницы поделятся своим опытом и секретами.

Что нужно для того, чтобы зародилась бизнес-идея? Важно захотеть, поверить в себя и третье — делать, делать и делать… Этими словами открыла свою лекцию Ксения Ульянова — психолог, основатель образовательного проекта «Happy Академия», эксперт «Первого канала».

«Я расскажу о своей деятельности, которой занимаюсь уже на протяжении десяти лет, также поделюсь кейсами. Так как я являюсь бизнес-тренером, через меня прошло большое количество проектов, и есть, что рассказать. Как одна из основных тем, — нетворкинг. Нужно уметь правильно общаться, участницы узнают, как сформировать большое женское сообщество, которое после сможет самостоятельно существовать и помогать девушкам в решении вопросов», — сказала она.

В ходе обучения пензячки вместе с экспертами разберутся, в чем особенность женщин-предпринимательниц, что их отличает от мужчин, что усиливает, а что, возможно, наоборот, ослабляет и как с этим можно бороться, чтобы чувствовать себя преуспевающими.

Слушательницам программы расскажут о переговорах «по-женски», как с их помощью научиться общаться и достигать своей цели. Как нанимать правильных людей, почему микро бизнесу важно иметь грамотно выстроенные продажи и как это может привести к увеличению прибыли.

«По итогу программы девушки смогут построить сильную команду, правильно вести переговоры, управлять продажами, повысить личную эффективность, начнут продвигать бизнес в интернете с помощью конкретных инструментов, грамотно контролировать свои финансы, обходить конкурентов, построят карту роста и усилят свое окружение в виде социального капитала», — рассказала Ксения Ульянова.

По словам эксперта, предприниматель должен выходить из тени и заниматься разработкой личного бренда, чтобы быть успешным. Поэтому одна из лекций будет посвящена продвижению в социальных сетях.

«К нам обращается много предпринимателей, большинство из них — женщины, поэтому при реализации национального проекта было решено запустить совместную программу для представительниц прекрасного пола. В том числе они узнают об основных моментах развития бизнеса и как совмещать его с личной жизнью», — сказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Пензенской области Наталья Солодилова.

В числе спикеров также — путешественник, основатель соцпроекта «Целинации» Антон Кострюченко, эксперт по финансам и налогообложению для бизнеса Свелана Павельчук, психолог, физиогномист, эксперт по переговорам и личностным изменениям Светлана Павельчук и бизнес-тренеры федерального уровня. В завершении курса все слушательницы получат дипломы.

«Современный мир диктует постоянное движение, все развивается с большой скоростью. Сюда я пришла, чтобы узнать для себя что-то новое, что пригодиться мне в моем деле. Интересует продвижение в соцсетях, без этого сегодня никак нельзя, я считаю. Часто не хватает знаний, надеюсь, почерпнуть много полезного у практикующих предпринимательниц», — поделилась участница образовательной программы Светлана Бондаренко.

Отметим, обучение в рамках программ Фонда поддержки предпринимательства — бесплатное. Все подробности, а также расписание предстоящих мероприятий можно узнать на сайте.

Напомним, Пензенская область принимает участие в реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. Цель проекта — увеличение числа субъектов малого и среднего бизнеса.