Депутатские полномочия Виктора Кувайцева могут быть прекращены досрочно

Экс-глава администрации Пензы Виктор Кувайцев был избран по единому избирательному округу после победы партии «Единая Россия». Однако позже он занял пост заместителя председателя правительства региона и, в связи с тем что совмещать работу по двум направлениям нельзя, подал заявление о прекращении депутатских полномочий.

Окончательное решение должно быть принято на сессии гордумы. Предполагается, что датой окончания полномочий Виктора Кувайцева в качестве народного избранника будет 28 октября.

«Также он будет исключен из состава постоянных думских комиссий, членом которых являлся. В частности, это комиссии по бюджету и экономике и по безопасности и городскому хозяйству», — сообщили в пресс-службе Гордумы.