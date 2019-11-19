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Пензенский губернатор в Москве встретился с представителем «Росгосцирка»

19 ноября в 16:51 118 просмотров
«Российская государственная цирковая компания» Владимиром Шемякиным.

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19 ноября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился в Москве с генеральным директором ФКП «Российская государственная цирковая компания» Владимиром Шемякиным.

Стороны обсудили возможность активизации темпов строительства цирка в Пензе. В частности, был рассмотрен вариант увеличения числа строителей, работающих на объекте. Соответствующее финансирование заложено в смету, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Пензенский цирк — очень важный для региона и его жителей, но в то же время — очень сложный объект, федерального подчинения», — подчеркнул губернатор.

Напомним, строительство цирка идет уже несколько лет. Его планировали возвести на месте прежнего здания в 2014 году, но сроки переносились. В итоге стройка была приостановлена из-за нарушений и отклонений от проекта, который допустил работавший на тот момент подрядчик.

Министерство культуры в 2018 году выделило на достройку цирка 1,3 млрд рублей. Исполнителем работ определена московская компания.

Ранее мы писали, что губернатор приехал в Москву, чтобы принять участие в «Транспортной неделе», которая стартовала во вторник, 19 ноября.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/culture/197025/

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