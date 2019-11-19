Пензячка купила за 50 тысяч несуществующую путевку в Сочи

В заявлении она пояснила, что оставила на одном из сайтов в интернете заявку на приобретение путевки в сочинский отель. Ее стоимость составляла 50 тысяч рублей. Через какое-то время женщине позвонила незнакомка, которая сказала, что на электронную почту выслала клиентке документы и реквизиты для оплаты. Жительница города на Суре перевела на указанный счет деньги, но путевку до сих пор не получила, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

54-летняя женщина написала заявление по факту мошенничества, возбуждено уголовное дело.

Полицейские рекомендуют пензенцам обращать внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений продажи или обмена. Так, если продавец предлагает перечислить предоплату, особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя частного лица, а также в случае обмена отправить вещь заранее, нужно понимать, что данная сделка является опасной.

«Помните о том, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара», — предупреждают в управлении МВД.