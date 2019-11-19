Центробанк поднял курсы доллара и евро

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 20 ноября.

По данным Банка России, курс доллара поднялся с 63,7542 руб. до 63,7730 руб., курс евро вырос с 70,5313 руб. до 70,6286 руб.

Золото будет стоить 3 003,55 рублей за грамм, серебро — 34,44, платина — 1 835,06, палладий — 3 528,65.