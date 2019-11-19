Пензенцев приглашают на дополнительный прием к эндокринологам

В субботу, 23 ноября, в медицинских учреждениях Пензенской области состоится очередной день дополнительного приема узких специалистов.

На этот раз в акции участвуют эндокринологи. Врачи данного профиля будут ждать жителей Пензы в поликлиниках № 1, 3, 4, 6, 8, 9 и 14, в поликлинике областной больницы имени Н. Н. Бурденко .

Кроме того, дополнительный прием организуют в Каменской, Кузнецкой и Сердобской межрайонных больницах, а также в Городищенской, Мокшанской, Никольской, Пензенской и Шемышейской районных больницах.

«Запись в рамках дополнительного приема врачами-эндокринологами в субботу осуществляется только через интернет, а именно: портал госуслуг или пенза-доктор.рф», — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

Возрастные ограничения — 0+.