Пензячка пожаловалась на бардак возле остановки на ул. Кирова

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» за помощью. Она рассказала, что на улице Кирова возле остановки долгое время — бардак.

Женщина пояснила, что ранее уже обращалась с этим вопросом.

«Мне пришел ответ, что все приведут в порядок к 8 ноября, но вот уже наступило 19 число, а воз и ныне там», — возмутилась пензячка.

Она добавила, что на месте нет рабочих, никто не разбирает бардак за остановкой «Детская библиотека».

«Центр города и никакого порядка, никакого уважения ни к пешеходам, ни к водителям», — подытожила горожанка.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы решить эту проблему. Напомним, жители области могут задавать свои вопросы в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На все обращения они получат ответы ведомств.