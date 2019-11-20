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Педагог пензенского детсада вошла в список 15 лучших воспитателей России

20 ноября в 05:32 148 просмотров
, который проходит в Красногорске.

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Воспитатель из Пензы Оксана Чередова стала лауреатом всероссийского конкурса профмастерства, который проходит в Красногорске.

Педагог детского сада № 89 «Солнечный лучик» Оксана Чередова вошла в число 15 лучших по итогам заключительного этапа всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» (0+). Имя абсолютного победителя, который получит хрустальную жемчужину, останется в тайне до 20 ноября. Его объявят в Доме правительства Московской области. Напомним, на победу претендуют 79 человек.

Конкурсанты уже показали мастер-классы, провели педагогические мероприятия с детьми и представили сочинения. Им осталось продемонстрировать доклад-презентацию «Мой успешный проект» и поучаствовать в ток-шоу «Профессиональный разговор», сообщили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Фотография: скриншот - http://minobr.pnzreg.ru/news/4904/

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