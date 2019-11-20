На ул. Леонова образовалась стихийная свалка

В Пензе на улице Леонова под окнами дома № 34 появилась стихийная свалка. Об этом местный житель рассказал в « Жалобной книге » информагентства.

«С торца ул. Леонова, 34 находится необорудованная контейнерная площадка. Жители всего района захламили ее мусором, в итоге в помоях — вся территория нашего дома. Мусор не вывозится, хотя мы платим за это своевременно. К сожалению, 80% нашего дома — пенсионеры и ветераны, которые физически не могут разобрать свалку самостоятельно. Помогите ликвидировать мусорную кучу из-под наших окон», — написал мужчина.

Информагентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». По всем вопросам ведомства дадут официальные ответы.