В Пензе монтируют новогоднюю елку
Танцевальный турнир «Хрустальный вальс»
Отзыв на роман Харуки Мураками «Убийство командора»
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Пензенские депутаты вступились за историческую часть города
В Чемодановке решили вопрос с водой и провели большую работу по благоустройству
«История про гнилые трубы». Кто виноват в трагедии на ул. Аустрина в Пензе?
Пензенцев приглашают на дополнительный прием к эндокринологам
Семьям погибших в яме с кипятком на Севере мужчин выплатят компенсацию
Пензенский губернатор в Москве встретился с представителем «Росгосцирка»
Мэр Пензы выразил соболезнования в связи с трагедией на ул. Аустрина
Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты
В областную детскую больницу поступило оборудование за 600 тыс. рублей
Уточнены полномочия пензенских властей по обращению с бездомными животными

На ул. Леонова образовалась стихийная свалка

20 ноября в 03:35 148 просмотров
Жалобной книге» информагентства.

" data-title="На ул. Леонова образовалась стихийная свалка — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе на улице Леонова под окнами дома № 34 появилась стихийная свалка. Об этом местный житель рассказал в «Жалобной книге» информагентства.

«С торца ул. Леонова, 34 находится необорудованная контейнерная площадка. Жители всего района захламили ее мусором, в итоге в помоях — вся территория нашего дома. Мусор не вывозится, хотя мы платим за это своевременно. К сожалению, 80% нашего дома — пенсионеры и ветераны, которые физически не могут разобрать свалку самостоятельно. Помогите ликвидировать мусорную кучу из-под наших окон», — написал мужчина.

Информагентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут сообщать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». По всем вопросам ведомства дадут официальные ответы.

Фотография: фото автора жалобы

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...