Гериатры и неврологи из Москвы проведут консультативный прием в Пензе

В пятницу, 22 ноября, в Пензенском областном госпитале для ветеранов войн на проспекте Победы, 122Б, состоится занятие школы «Академия памяти» с участием московских врачей.

Гериатры и неврологи из столицы ответят на вопросы пензенцев в возрасте старше 60 лет. О нарушении памяти у пожилых людей расскажет кандидат медицинских наук Элен Мхитарян. После этого она присоединится к консультативному приему, который будут проводить другие неврологи.

Информационно-просветительское мероприятие начнется в 14 часов в конференц-зале гериатрического центра госпиталя. Записаться можно по телефонам: 95−00−50 или 8−987−527−34−07, уточнили в пресс-службе регионального минздрава.

Вход свободный (0+).

Также московские гости примут участие в мероприятиях всероссийского образовательного проекта Минздрава РФ.