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В России планируют открыть юношеские автошколы

20 ноября в 08:05 146 просмотров
, после длительного обучения. В ГИБДД поддержали эту идею, сообщает РИА Новости.

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В России предложили выдавать права несовершеннолетним, после длительного обучения. В ГИБДД поддержали эту идею, сообщает РИА Новости.

Идея заключается в том, чтобы подросток не три месяца изучал правила дорожного движения, а гораздо дольше: например, до 14 лет в движении Юных инспекторов движения (ЮИД), а затем — в юношеских автошколах.

Концепция развития ЮИД подразумевает, что к 2024 году в России появится 41 тысяча отрядов юных инспекторов, а число вовлеченных в движение несовершеннолетних достигнет полумиллиона. Отмечается, что речь идет об участии детей от восьми лет.

Начальник ГИБДД Михаил Черников подчеркнул, что Госавтоинспекция не против выдавать водительские права несовершеннолетним при условии, что кандидаты будут проходить обширный курс обучения.

«Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус», — сказал он.


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