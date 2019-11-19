В Чемодановке решили вопрос с водой и провели большую работу по благоустройству

В селе Чемодановка Пензенской области за год произошли серьезные изменения. Благодаря комплексу мероприятий удалось решить проблему с водоснабжением (в сезон полива огородов воды не хватало), отремонтировали дорогу на ряде улиц, заменили лампы уличного освещения. И это — далеко все изменения.

По словам и. о. главы администрации Чемодановского сельсовета Николая Кузнецова, в селе отремонтировали 10 км автомобильных дорог. В частности, по ул. Кузнецова — 4,5 км, ул. Заречной — 3,7 км, проезд от ул. Заречной и до автодороги «Чемодановка — Лопуховка» — 1 км.

«Эти средства, 58 млн рублей, были выделены из дорожного фонда», — уточнил он.

Также Кузнецов добавил, что благоустроили три дворовые территории: «уложено 1,3 км бордюрного камня и около километра заасфальтировано».

«Чемодановский сельсовет заключил энергосервисный контракт, по которому будет заменено 195 уличных светильников с ртутными лампами на энергосберегающие светодиодные. Также по программе совершенствования уличного освещения дополнительно было установлено 10 энергосберегающих светильников в селе Лопатки», — рассказал он.

В селе, заверяет глава администрации сельсовета, удалось решить проблему перебоев в водоснабжении. Для этого проложили один километр водопровода (1 млн 200 рублей), отремонтировали скважину (4 млн 600 рублей) и башню Рожновского (1 млн 300 рублей). В декабре завершится монтаж резервуара на 600 кубический метров (7 млн рублей).

По программе «Формирование комфортной городской среды» идет благоустройство парка в центре села. Оно, отмечает Николай Кузнецов, производится в три этапа. В рамках первого, который провели в 2018 году, сделали парковку, установили тренажеры и площадку для воркаута.

В этом году уложили плитку, завершили велодорожку, высадили деревья, установили светильники. В 2020 году приступят к созданию многофункциональной спортивной площадки и игровой зоны.

«Все в селе у нас спокойно. Все, кому положено, ходят в школу. Люди любят гулять в парке: здесь много и мам с колясками и пенсионеров, которые приходят пообщаться, совершить прогулку», — отметил глава администрации сельсовета.

Отделение полиции в Чемодановке было закрыто после реформы системы МВД, остался только участок. Однако после июньских событий его решили вновь преобразовать в пункт полиции. О том, как он работает сейчас, рассказал начальник отдела МВД России по Бессоновскому району — подполковник полиции Сергей Кожаев. Правоохранители расположились в старом здании, требующем капитального ремонта. Торги на выполнение работ завершены, контракт заключен, подрядчик обещал сдать объект до 20 декабря.

«Но сотрудники, их к пункту прикреплено шесть человек, продолжают работать. Материалы, заявления рассматриваются, решения в установленный законом срок принимаются, преступления раскрываются», — подчеркнул Сергей Кожаев.

Подполковник полиции пояснил, что после июньских событий оперативная обстановка нормализовалась и ничем не отличается от аналогичного периода 2018 года или от нынешней ситуации в соседних населенных пунктах.

«С 13 июня по сегодняшний день в Чемодановке было зарегистрировано 29 преступлений: 20 раскрыто, восемь — нет, производство по одному уголовному делу было прекращено за отсутствием состава преступления. От цыганского населения поступало несколько заявлений, связанных с июньскими событиями, они заключались в обжаловании действий следственного комитета. Решения в своей юрисдикции мы принимаем и далее направляем в следственные органы на рассмотрение», — пояснил начальник районного ОМВД.

Сейчас регистрируются заявления о деяниях, относящихся к общеуголовной преступности. С произошедшим в июне они никак не связаны.

«По всем фактам относительно того, что цыганам якобы не оказывают врачебную помощь, не сажают в общественный транспорт, не обслуживают в магазинах, проведены проверки и приняты решения. Сейчас цыганские ребятишки, порядка 80 человек, как и дети коренного населения, ходят в школы — чемодановскую и кижеватовскую. Их забирает и привозит обратно автобус», — описал обстановку полицейский.