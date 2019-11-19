В Пензе впервые проходит финал конкурса «Сердце отдаю детям»

69 участников всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» (0+) приступило к практической части. В течение трех дней педагоги дополнительного образования будут проводить открытые занятия с детьми, перенимать чужой и делиться своим опытом с коллегами. Итоги конкурсного испытания станут известны 21 ноября.

На 30 минут четвероклассники перенеслись на несколько веков назад. Погрузиться в атмосферу помогли детали национального костюма. Наталья Розанова — участница всероссийского конкурса, уверена, только в театрализованной форме можно раскрыть способности детей и увидеть их настоящими, а в этом и заключается главная задача педагога.

«Самое интересное для детей — это игра. В ней они могут и что-то узнать, и чему-то научиться, себя показать. Самый главный момент для них — это перевоплощение в кого-то, они становятся совсем другими, показывают свои скрытые нотки души, которые спрятаны где-то глубоко-глубоко», — сказала участник конкурса из Воронежа Наталья Розанова.

Не только педагоги учат детей и раскрывают их таланты и способности. Каждый ребенок — своего рода учитель для самих преподавателей. Это и есть главный секрет тех, кто отдал свое сердце детям. Взаимный обмен знаниями, опытом, эмоциями — только так можно увлечь и повести за собой.

«Я вместе с ребятами постоянно учусь. Нынешние дети умнее нас, они подвижные, с ними очень интересно заниматься. Мы, педагоги, заряжаемся от них энергией, это не позволяет нам стареть душой», — отметил участник конкурса из Республики Башкортостан Юрий Бирюзов.

За многолетнюю историю конкурса финал впервые проходит в Пензе. В течение трех дней участники будут соревноваться в восьми номинациях. Педагоги дополнительного образования проведут открытые занятия с детьми от 6 до 18 лет в различных форматах: лекции, уроки, мастер-классы, спортивные соревнования, а также поработают в команде с коллегами. Чтобы попасть в финал, участникам пришлось преодолеть несколько этапов.

«Было заявлено более 200 участников. Они смотрели программу, выкладывали на официальном сайте конкурса свое видеообращение, проходили тестирование. Был мощный, сильный отбор. Это 69 финалистов, которые прошли не только региональный, но и заочный этап», — рассказала директор регионального модельного центра дополнительного образования детей Пензенской области Оксана Сенькина.

Итоги конкурса подведут 21 ноября в областной филармонии. Лучшие отправятся в Москву (0+), где будет выбран абсолютный победитель, сообщает телеканал «Экспресс».