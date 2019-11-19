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Юные пензенцы поздравили Деда Мороза с днем рождения по телефону

19 ноября в 20:28 142 просмотра
«прямой линии». Они рассказывали ему стихи, поздравляли с днем рождения, а взамен получали от него бесплатные билеты на новогоднее представление, которое состоится в драматическом театре (0+).

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Пензенские детишки смогли пообщаться с главным персонажем Нового года во время «прямой линии». Они рассказывали ему стихи, поздравляли с днем рождения, а взамен получали от него бесплатные билеты на новогоднее представление, которое состоится в драматическом театре (0+).

«Отдыхал летом, ходил на рыбалку, за грибами, осенью начал готовиться к новогодним праздникам, сочинял новые игры, песни, стишки и загадки. Будем поздравлять детишек с 21 декабря», — рассказал Дед Мороз Заводной.

За всю «прямую линию» до новогоднего волшебника дозвонились около 30 ребят. Билеты на представление в театре и на сказку «Снежная королева» (0+) получали не только они, но и их братишки и сестренки и, соответственно, родители. Такую акцию Дед Мороз Заводной придумал шесть лет назад. За это время она стала пользоваться у детей большой популярностью, сообщает телеканал «Экспресс».


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