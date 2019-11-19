Пензенские школьники принимают участие в олимпиаде по астрономии (видео)

В Пензе стартовал муниципальный этап всероссийской олимпиады по астрономии (12+). В нем принимают участие 70 человек.

Ребятам предстоит ответить на вопросы о небесной сфере, кинематике солнечной системы, а также небесной механике и астрономической оптике, звездной астрономии. Результаты олимпиады будут известны в течение нескольких дней. Затем победители отправятся на областной этап, он состоится в начале 2020 года (12+).

«На все отводится два часа — учащимся седьмых и восьмых классов, три часа — старшеклассникам», — рассказал председатель комиссии Алексей Разумов, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.