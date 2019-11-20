В Пензенской области планируют открыть музей кузнечного ремесла (видео)

В Кузнецке в скором времени появится музей кузнечного ремесла. Идею его создания предложил городским властям местный умелец Виктор Седышев. Он представлял Пензенский регион на всероссийском фестивале кузнечного дела в Симферополе «Время Крыма» и стал соавтором необычного арт-объекта.

Виктору Седышеву — 29 лет. Пять из них он вплотную занимается этим ремеслом. Молодой трудолюбивый умелец быстро попал в поле зрения признанных российских мастеров, которые входят в национальную гильдию кузнецов. Представители организации рекомендовали областным властям отправить Виктора на всероссийский фестиваль кузнечного дела «Время Крыма». От участников требовалось смастерить изделие, которое бы символизировало родной регион.

«Мы решили, что нашу область должны символизировать монумент «Росток», который стоит на берегу Суры, Спасский собор, Кузнецк — наковальня и молоток, конечно, не забыли про Михаила Юрьевича Лермонтова», — рассказал он.

В Крыму Виктор Седышев познакомился с кузнецами со всей страны. Вместе они изготовили арт-объект, состоящий из 85 кованых элементов и представляющий собой карту России.

«На это ушло четыре полных дня, с утра до ночи трудились. Работа была командная. Всем очень понравилось», — сказал Виктор Седышев.

Сейчас он и другие умельцы Кузнецка приступили к реализации проекта по созданию музея. Он, согласно решению властей, будет располагаться в здании бывшего краеведческого музея.

«Конечно, мы хотим, чтобы это был исторический музей. У нас есть много экспонатов, которые связаны с кузнецким ремеслом. Также будут представлены изделия современных мастеров», — рассказала директор музейно-выставочного центра Ольга Горнова.

Как полагают организаторы, учреждение будет интерактивным. Программа его посещения будет предполагать общение с кузнецами: во внутреннем дворе намерены установить горн и наковальню. Мастера будут рассказывать о своем искусстве и, возможно, предложат посетителям попробовать свои силы в этом нелегком деле.

Сейчас в музее готовят помещения под будущую экспозицию. Наряду с историческими предметами туда уже доставлена современная звонница, изготовленная местными мастерами.

Музей кузнечного ремесла планируют открыть в 2020 году и приурочить к 240-летию основания Кузнецка, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.