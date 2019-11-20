В Пензе монтируют новогоднюю елку
Танцевальный турнир «Хрустальный вальс»
Отзыв на роман Харуки Мураками «Убийство командора»
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
Пензячка купила за 50 тысяч несуществующую путевку в Сочи
В Пензе автослесарь принял ГАЗель в ремонт и продал ее
Житель Каменки «одолжил» у знакомых 27 млн рублей и не вернул деньги
Белинский охотник нашел в мусорке труп
Полицейские призывают пензенцев не выпивать с малознакомыми людьми
В Пензенской области сержант пошел под суд за насилие над рядовым
Жителя Колышлея обвиняют в оформлении фиктивной прописки
Жительница Пензы призналась в убийстве пьющего сына
Пензячку обманули почти на 100 тысяч рублей
Пензенца шокировало содержимое посылки, и он пошел в полицию

Пензенец лишился машины из-за хитрости сотрудника автосервиса (видео)

20 ноября в 02:35 88 просмотров
, который продал автомобиль клиента. Теперь злоумышленнику может грозить тюремный срок.

" data-title="Пензенец лишился машины из-за хитрости сотрудника автосервиса — Пенза-пресс, рунет за день">

В Пензе расследуют уголовное дело по факту незаконной реализации автомобиля. На такой шаг пошел мастер станции техобслуживания, который продал автомобиль клиента. Теперь злоумышленнику может грозить тюремный срок.

«Пообщались с мастером, обсудили детали ремонта и цену. Меня все устроило. После этого я оставил ему ключи от автомобиля и поехал домой», — рассказал потерпевший.

Только забрать машину сразу поле окончания ремонта не получилось — хозяин попал в больницу. Когда же через несколько месяцев он пришел в автомастерскую, выяснилось, что машины там нет. По просьбе клиента администратор проверил камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали момент погрузки автомобиля на эвакуатор. Позже полицейские установили, что к исчезновению машины может быть причастен 34-летний пензенец — сотрудник станции техобслуживания.

«Он пояснил, что на СТО прибыл неизвестный, который случайно поинтересовался, не продается ли транспортное средство. Злоумышленник продал данный автомобиль за 30 тысяч рублей. Согласно экспертизе, стоимость машины — более 100 тысяч», — прокомментировал старший следователь отдела по расследованию преступлений СУ УМВД России по Пензе Сергей Кубрин.

Правоохранители обнаружили «ГАЗель» на одной из местных точек разбора. За незаконную реализацию транспортного средства мастеру автосервиса грозит до пяти лет лишения свободы. Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого и уже дал признательные показания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...