В Пензе из горящего дома спасли мужчину

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сообщили о пожаре на улице Сортировочной в Пензе.

Сигнал о возгорании в микрорайоне Маньчжурия поступил на пульт дежурного в 18:04 во вторник, 19 ноября. Огонь охватил стометровый дом. На место прибыли 27 спасателей на шести спецмашинах. Пожарные вывели из горящего здания мужчину, пострадавшего увезли в больницу.

«Распространения огня на соседние строения удалось избежать», — добавили в пресс-службе регионального управления.

По факту случившегося будет проведена проверка.

Также в ведомстве предоставили фотографии с места событий.

Спасатели предупреждают жителей области, что нужно быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.