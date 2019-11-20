В Пензе монтируют новогоднюю елку
Танцевальный турнир «Хрустальный вальс»
Отзыв на роман Харуки Мураками «Убийство командора»
Снюс. Здоровью молодых пензенцев угрожает новая опасность
Наши новости
На ул. Аустрина ликвидировали повреждение на теплотрассе
Появилась видеозапись пожара в Маньчжурии, в котором пострадал мужчина
В Пензе из горящего дома спасли мужчину
В пожарно-спасательном центре рассказали о трагедии на ул. Аустрина
Житель Каменки погиб в горящем доме
В Сети появилось видео момента падения машины в яму с кипятком на Севере
На место трагедии на Севере приехал руководитель пензенского СУ СКР
Появились данные о погибших при провале машины в яму с кипятком в Пензе
Прокуратура проводит проверку по факту ЧП в Пензе
В «Т Плюс» прокомментировали трагедию на Севере

Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование трагедии в Пензе

20 ноября в 08:04 410 просмотров
, возбужденного в Пензе, будут следить в центральном аппарате Следственного комитета России.

" data-title="Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование трагедии в Пензе — Пенза-пресс, рунет за день">

За ходом расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум людям, возбужденного в Пензе, будут следить в центральном аппарате Следственного комитета России.

Напомним, основанием для возбуждения дела стало падение автомобиля «Лада Ларгус» в яму с кипящей водой на улице Аустрина, в результате чего погибли водитель и пассажир транспортного средства. В СКР причиной трагедии называют провал грунта из-за прорыва трубы.

«Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, делом занимаются в региональном СУ СКР, проверка инициирована прокуратурой Октябрьского района. Семьям погибших обещают оказать помощь в администрации города, а также в Мордовском филиале ПАО «Т Плюс», которая обслуживала теплосеть.

О том, кто может быть возможным виновником случившегося, читайте здесь.

Фотография: скриншот - https://sledcom.ru/news/item/1411178/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...