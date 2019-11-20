Центральный аппарат СКР взял на контроль расследование трагедии в Пензе

За ходом расследования уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности двум людям, возбужденного в Пензе, будут следить в центральном аппарате Следственного комитета России.

Напомним, основанием для возбуждения дела стало падение автомобиля «Лада Ларгус» в яму с кипящей водой на улице Аустрина, в результате чего погибли водитель и пассажир транспортного средства. В СКР причиной трагедии называют провал грунта из-за прорыва трубы.

«Александр Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, делом занимаются в региональном СУ СКР, проверка инициирована прокуратурой Октябрьского района. Семьям погибших обещают оказать помощь в администрации города, а также в Мордовском филиале ПАО «Т Плюс», которая обслуживала теплосеть.

О том, кто может быть возможным виновником случившегося, читайте здесь.