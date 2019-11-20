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Пензенская область стала лучшей в реализации нацпроекта БКАД

20 ноября в 08:25 234 просмотра
, реализующих национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России.

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По итогам 2019 года Пензенская область стала лидером в рейтинге регионов, реализующих национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированный президентом России.

Вручение наград состоялось во вторник, 19 ноября, на «Транспортной неделе» в Москве. Напомним, в 2017 и 2018 годах Пензенская область входила в тройку лучших субъектов.

«Сегодня доля автодорог регионального и межмуниципального значения Пензенской области в нормативном состоянии составляет 64,5%. Это хороший показатель, но недостаточный. Планируем продолжать работы по развитию сети. Видим важную задачу — это строительство обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути. На многие объекты уже подготовлена проектная документация», — заявил губернатор Иван Белозерцев.

В 2019 году на указанные цели регион получил 1,5 млрд рублей. Работы были выполнены на 178 объектах.

Фотография: скриншот - http://pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/197076/

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