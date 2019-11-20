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На опасном участке ул. Большой Арбековской насмерть сбили человека

20 ноября в 08:42 160 просмотров
, сообщают пользователи соцсети.

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Печально знаменитый участок улицы Большой Арбековской в Пензе вновь стал местом смертельного дорожно-транспортного происшествия, сообщают пользователи соцсети.

Вечером во вторник, 19 ноября, в пензенском микрорайоне Бугровка случилась трагедия. На улице Большой Арбековской произошло ДТП с участием пешехода.

Пользователи социальной сети сообщают, что около автосалона был сбит человек, двигавшийся по «зебре».

«В сторону Окружной перекрыли дорогу», — добавляется в посте, к которому прикреплена фотография с места происшествия.

В момент съемки там уже работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Официальной информации о случившемся пока нет.

Напомним, аналогичная авария на данном участке пути произошла год назад. После этого было принято решение о включении участка в программу БКАД для установки светофора. Он должен был появиться в конце октября, однако регулировщика до сих пор нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.

Фотография: скриншот - https://vk.com/wall-156022223_131990?z=photo-156022223_457272174%2Falbum-156022223_00%2Frev

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