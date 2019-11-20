На опасном участке ул. Большой Арбековской насмерть сбили человека

Вечером во вторник, 19 ноября, в пензенском микрорайоне Бугровка случилась трагедия. На улице Большой Арбековской произошло ДТП с участием пешехода.

Пользователи социальной сети сообщают, что около автосалона был сбит человек, двигавшийся по «зебре».

«В сторону Окружной перекрыли дорогу», — добавляется в посте, к которому прикреплена фотография с места происшествия.

В момент съемки там уже работали сотрудники ГИБДД и бригада скорой медицинской помощи. Официальной информации о случившемся пока нет.

Напомним, аналогичная авария на данном участке пути произошла год назад. После этого было принято решение о включении участка в программу БКАД для установки светофора. Он должен был появиться в конце октября, однако регулировщика до сих пор нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев просят «переобуть» свои автомобили.