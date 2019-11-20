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Госдуме предложили ввести льготы на перелеты студентам до 30 лет

20 ноября в 09:09 46 просмотров
«Известия».

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В Государственную Думу России поступило предложение разрешить студентам и аспирантам российских вузов до 30 лет летать по льготным билетам на внутренних рейсах. О соответствующей инициативе сообщили «Известия».

Отмечается, что сейчас вне зависимости от возраста россияне до 23 лет могут получить льготы на авиабилеты в Крым, Калининград и Дальний Восток. В Министерстве транспорта России подчеркнули, что в 2019 году такой возможностью должны воспользоваться 1 млн человек.

Внесенное в Госдуму предложение уже поддержало Общероссийское объединение пассажиров. По их мнению, расширение льготной категории может привести к росту числа перелетов молодых россиян по стране.

«В ходе поездки на Дальний Восток, на встречах с пассажирским сообществом звучали предложения по расширению категорий людей, которые могут приобретать льготные билеты», — отметил руководитель организации Илья Зотов.

Эксперты обратили внимание на то, что такая инициатива может привести к росту конкуренции учащихся до 30 лет и людей из других льготных категорий, например, пенсионеров, инвалидов и многодетных семей.


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