На ул. Аустрина ликвидировали повреждение на теплотрассе

На магистральном теплопроводе на улице Аустрина в Пензе, где произошел прорыв, завершены аварийные работы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что рабочие аварийной бригады АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировали повреждение на участке магистрального теплопровода в микрорайоне Север.

«В ближайшее время возобновится подача теплоносителя к жилым домам и образовательным учреждениям», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, из-за прорыва на улице Аустрина обвалился грунт и в образовавшуюся яму упал автомобиль «Лада Ларгус». Водитель и пассажир погибли. Возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР.