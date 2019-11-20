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На ул. Аустрина ликвидировали повреждение на теплотрассе

20 ноября в 09:20 294 просмотра
, где произошел прорыв, завершены аварийные работы.

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На магистральном теплопроводе на улице Аустрина в Пензе, где произошел прорыв, завершены аварийные работы.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что рабочие аварийной бригады АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировали повреждение на участке магистрального теплопровода в микрорайоне Север.

«В ближайшее время возобновится подача теплоносителя к жилым домам и образовательным учреждениям», — говорится в тексте сообщения.

Напомним, из-за прорыва на улице Аустрина обвалился грунт и в образовавшуюся яму упал автомобиль «Лада Ларгус». Водитель и пассажир погибли. Возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР.

Фотография: скриншот - https://www.penza-gorod.ru/news/zaversheny_raboty_po_ustraneniyu_poryva_na_teplosetyakh_na_ulitse_austrina/

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