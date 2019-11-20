На ул. Аустрина ликвидировали повреждение на теплотрассе

В пресс-службе городской администрации сообщили, что рабочие аварийной бригады АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» ликвидировали повреждение на участке магистрального теплопровода в микрорайоне Север.
«В ближайшее время возобновится подача теплоносителя к жилым домам и образовательным учреждениям», — говорится в тексте сообщения.
Напомним, из-за прорыва на улице Аустрина обвалился грунт и в образовавшуюся яму упал автомобиль «Лада Ларгус». Водитель и пассажир погибли. Возбуждено уголовное дело, ход расследования находится на контроле центрального аппарата СКР.