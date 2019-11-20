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Четверо эвакуированных из Ирака детей будут жить в Пензенской области

20 ноября в 10:02 178 просмотров
, которых эвакуировали из Ирака.

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Жительница Пензенской области стала опекуном четырех братьев и сестер, которых эвакуировали из Ирака.

В понедельник, 18 ноября, из Багдада в Москву прибыл спецрейс с 32 российскими детьми на борту. До этого их содержали в иракских приютах или тюрьмах с матерями, которые находятся под следствием или уже получили приговоры за участие в террористической деятельности.

Четверо братьев и сестер из группы эвакуированных будут жить в Пензенской области у своих родственников. Опекунство оформила бабушка. Об этом корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» рассказала уполномоченным по правам ребенка в регионе Елена Столярова.

«Далее продолжится обычное сопровождение, будет оказана помощь в адаптации и реабилитации. Все как в простой опекунской семье, но с учетом того, что эти дети приехали от мамы, с которой они находились в тюрьме. В Москве они прошли обследование в медицинском центре, проблем со здоровьем у них нет, иначе детей оставили бы в столице», — пояснила детский омбудсмен.

Помочь новым законным представителям несовершеннолетних с адаптацией ребят помогут психологи. Соответствующий опыт уже есть — ранее к бабушке с дедушкой в Сосновоборский район приехали двое детей. Один сначала находился на домашнем обучении, но сейчас ходит в школу.

Отметим, что в прошлом году в Пензенскую область могла переехать еще один ребенок, однако одновременно с бабушкой и дедушкой в сурском регионе документы оформляли опекуны в Альметьевске. В итоге ребенок отправился в семью в Татарстане.


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