Финогеева рассказала, как будет решаться вопрос с недофинансированием здравоохранения

Министр финансов региона Любовь Финогеева стала гостем программы «Эхо Пензы» с Семеном Вахштайном на радио «Эхо Пензы». Она ответила на вопрос главного редактора радиостанции о том, как планируется решать вопрос с недофинансированием сферы здравоохранения.

Семен Вахштайн напомнил о том, что на сессии Законодательного Собрания региона министр сообщила депутатам, что показатели, касающиеся данного направления, будут выравниваться ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2020 и плановый период 2021—2022 годов.

«Насколько я понимаю, речь — о недофинансировании порядка 2 млрд рублей. Почему так?» — поинтересовался ведущий программы.

«Мы понимаем, что есть второе чтение, в котором в доходную часть будет включен определенный объем средств из федерального бюджета. Поэтому в первой редакции включили по первому большому направлению — финансирование здравоохранения — отчисления на бесплатное медицинское страхование неработающего населения. Это взносы, которые мы платим в Фонд ОМС. […] Расчетная сумма отчислений в Фонд ОМС на неработающего гражданина составляет на 2020 год 5,6 млрд рублей. Исходя из финансовой возможности и балансировки бюджета к первому чтению, мы заложили 4,4 млрд рублей. То есть 1,2 млрд рублей включим ко второму чтению после включения дотации на сбалансированность и на выравнивание, объемы которых — больше. Мы уже сейчас их знаем», — рассказала Любовь Финогеева.

Она отметила, что в бюджете имел место дефицит из-за расходов на территориальную программу госгарантий, однако он ежегодно снижается.

«Дефицит на сегодняшний день сложился в размере 618 млн рублей, но на сессии мы еще прибавили 74,5 млн рублей, чтобы обеспечить зарплату работников бюджетной сферы до запланированного уровня и произвести оплату по лекарственным препаратам. У нас еще есть декабрь, когда мы будем уточнять бюджет. И я думаю, что мы значительно снизим дефицит. А в следующем году будем ориентироваться на бездефицитную программу», — пояснила министр.

По ее словам, два дефицитных направления финансирования сферы здравоохранения удастся закрыть, если сложить все нецелевые трансферты, такие как дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из федерального бюджета и на сбалансированность бюджета.

«Еще небольшие объемы останутся, это будет в процессе работы решаться», — добавила глава пензенского минфина.

Подробнее о проекте закона о бюджете Пензенской области на 2020-й и плановый период 2021—2022 годов, который обсуждался на публичных слушаниях в Законодательном Собрании региона, можно почитать здесь.