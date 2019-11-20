Следователи опубликовали фото с места смертельного пожара в Каменке

Дом на улице Паршина загорелся 19 ноября в 12:57. О пожаре сотрудникам МЧС сообщили соседи. Когда специалисты потушили полыхающее строение, они нашли в комнате тело хозяина жилища.
«По имеющейся информации, мужчина проживал один. При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности в печи. Точную причину следователи узнают после проверки.