Следователи опубликовали фото с места смертельного пожара в Каменке

В городе Каменка Пензенской области произошел пожар, который унес жизнь 57-летнего мужчины. Следователи проводят проверку.

Дом на улице Паршина загорелся 19 ноября в 12:57. О пожаре сотрудникам МЧС сообщили соседи. Когда специалисты потушили полыхающее строение, они нашли в комнате тело хозяина жилища.

«По имеющейся информации, мужчина проживал один. При первоначальном осмотре на погибшем каких-либо телесных повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправности в печи. Точную причину следователи узнают после проверки.