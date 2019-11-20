В Пензе в рамках нацпроекта организовали курсы повышения квалификации

В Пензенском государственном университете организовали курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта «Новые возможности для каждого» нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.

Бесплатно повысить свои компетенции смогут две тысячи человек — студенты старших курсов, преподаватели, учебно-вспомогательный персонал, научные работники, а также представители предприятий и организаций.

Повышение квалификации возможно по различным программам: интеллектуальные информационные системы, технологии в машиностроении и обеспечение безопасности персональных данных. По этим направлениям есть спрос среди работодателей.

Уже сейчас занятия посещают 700 слушателей — сотрудники управления градостроительства и архитектуры региона, представители университетов, музеев, районных администраций, сотрудники НПП «Рубин». На второй набор уже поступило 200 заявок, уточнили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.