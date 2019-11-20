В Чаадаевке пешехода сбил грузовик

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием пешехода в Городищенском районе.

Сигнал об аварии в рабочем поселке Чаадаевка поступил на пульт дежурного в 12:45 во вторник, 19 ноября. На 1-й Озерной улице сбили 34-летнего пешехода. ДТП совершил 30-летний водитель грузовика Hino.

В результате случившегося пешехода с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — уточнили в отделе пропаганды.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Также с приходом холодов пензенцев призывают «переобуть» свои автомобили.