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В Каменке бизнесмен лишился источника дохода за нарушение закона

20 ноября в 11:18 180 просмотров
, который нанял на работу мигрантов без оформления и разрешения на трудовую деятельность.

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В городе Каменке Пензенской области наказали предпринимателя, который нанял на работу мигрантов без оформления и разрешения на трудовую деятельность.

В двух торговых точках быстрого питания работали пятеро граждан Республики Таджикистан. Несмотря на требования закона, работодатель не стал заключать с ними трудовые договоры.

Более того, у одного из иностранцев в сентябре 2019 истек срок действия патента, позволяющего осуществлять трудовую деятельность. Однако работу тот не бросил.

Привлечение к труду иностранных граждан при отсутствии у них патента и уклонение от оформления соответствующего договора стало основанием для привлечения предпринимателя к административной ответственности. Одну из точек закрыли на 90 суток, начиная с 1 ноября.

Также бизнесмена оштрафовали на 5 000 рублей.

«С четырьмя иностранными гражданами заключены трудовые договоры. Иностранный гражданин без права осуществления трудовой деятельности на территории региона от работы отстранен», — добавили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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