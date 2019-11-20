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Пензенцы могут сдать кровь на ВИЧ в рамках масштабной акции

20 ноября в 11:41 142 просмотра
«Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдет по всей России с 25 ноября по 1 декабря.

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Пензенская область присоединится к акции «Стоп ВИЧ/СПИД», которая пройдет по всей России с 25 ноября по 1 декабря.

Центральным мероприятием широкомасштабной информационно-просветительской кампании станет тестирование населения на ВИЧ. Организаторы делают упор на работе с молодежью и поддержке детей с инфекцией.

Сдать кровь, заполнить анкету и пройти консультацию специалистов центра профилактики и борьбы со СПИД областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи можно будет 28 ноября в медицинском институте ПГУ. Помогать врачам будут добровольцы местного отделения всероссийского движения «Волонтеры-медики» и представители благотворительного фонда «Семья и здоровье».

Одновременно будет организована благотворительная акция «Улыбка ребенка», заключающаяся в помощи детям ВИЧ-положительных мам, которые либо также оказались инфицированы, либо родились здоровыми.

Чтобы пройти тест на ВИЧ, необязательно ждать масштабных акций. Сдать кровь бесплатно и конфиденциально можно в поликлинике по месту регистрации. При обращении в центр профилактики и борьбы со СПИД можно сохранить анонимность, уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

На автомобильных дорогах в Пензе и районах области, в лифтах многоквартирных домов развесили баннеры, призывающие проверить свой ВИЧ-статус. Небольшие буклеты будут раздавать прохожим. Для школьников, студентов и сотрудников предприятий устроят лекции, беседы, тренинги и семинары.

В середине октября в регионе впервые прошла всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция». По пяти городам передвигались брендированные автомобили с красной лентой, где можно было сдать тест. К акции присоединились 969 человек.

Всего за 10 месяцев 2019 года в Пензенской области кровь на ВИЧ сдали 341 009 человек (против 368 702 человек за тот же период в 2018-м).

«Обследоваться на ВИЧ должен каждый, кто заботится о своем здоровье и о благополучии своих близких. Знать свой ВИЧ-статус — это так же нормально, как контролировать уровень своего артериального давления, пройти флюорографию или измерить рост и вес», — заявил министр здравоохранения региона Александр Никишин на церемонии закрытия акции.

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Фотография: скриншот - http://health.pnzreg.ru/news/6254/

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