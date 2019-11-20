Перед сдачей дома в «Райках» дольщики провели субботник (видео)

В подъездах дома первой очереди жилого комплекса «Райки» в Пензе прошел субботник с участием почти 20 дольщиков.

Активисты сами решили помочь строителям с наведением порядка на объекте, который должен быть сдан до конца месяца. Напомним, после банкротства начинавшего возведение дома застройщика завершением работ занялся холдинг «Термодом».

«Нашему дому уже присвоен адрес — улица Ключевая, 99. Мы вышли на субботник, чтобы показать, что мы вместе и очень хотим поскорее получить ключи», — рассказал дольщик Михаил Крапп.

Председатель ЖСК «Единый» Павел Корчагин отметил, что та помощь, которую собственникам квартир оказали губернатор, правительство и застройщик, является буквально единичным случаем по стране.

«Спасибо «Термодому» и Рафику Ибрагимову за то, что взялись за достройку нашего дома и довели его до конца. Камень с души упал», — поделился эмоциями дольщик Валерий Бормотин.

Достройка первой очереди ЖК «Райки» началась в октябре 2018 года. На сегодняшний день рабочие закончили установку модульной крышной котельной, подвели коммуникации, запустили лифты, положили кровлю, обустроили светлые коридоры и лестницы. Не оставили без внимания и придомовую территорию: двор заасфальтировали, сделали детскую площадку и другие архитектурные формы. На работы застройщик направил более 140 млн рублей.