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Пензенская прокуратура добивается блокировки сайта с продажей анаболиков

20 ноября в 12:20 20 просмотров
, на котором предлагается купить анаболические стероиды с сильнодействующими веществами в составе.

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Сотрудники прокуратуры Первомайского района Пензы нашли интернет-сайт, на котором предлагается купить анаболические стероиды с сильнодействующими веществами в составе.

Такая информация толкает людей на преступление, которое карается по статье УК РФ о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. На сайт может зайти любой желающий, регистрироваться для просмотра данных не нужно.

Чтобы ограничить доступ к интернет-ресурсу, прокурор подал административный иск в суд к региональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информацию признали запрещенной к распространению на территории России.

«После вступления решения суда в законную силу сайт подлежит включению в специальный реестр Роскомнадзора и последующей блокировке», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.


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